Cees steekt kerstlied 'Stille Nacht' in nieuw jasje: 'Ik hoop dat het mensen tot bezinning brengt'

"Het is een prachtige melodie, die mensen oproept om tot bezinning te komen." Maar de tekst is niet meer van deze tijd en heel verwarrend. Want als je bijvoorbeeld de versie neemt die het in de eerste regels heeft over 'David's zoon, lang verwacht' dan vraag je je af: het was toch de zoon van Jozef?"

'Stil is de nacht'

Cees legde in zijn nieuwe tekst de nadruk op het samengaan van de eeuwigheid met het tijdelijke van het bestaan van de mens. "Ik heb me de laatste tien jaar verdiept in het leven van de schilder Mondriaan, die heel spiritueel was. Wat uit zijn schilderijen voortkomt is het samengaan van alles wat verandert en het eeuwige, het goddelijke zeg maar. Dat ging bij mij als vanzelf in die tekst zitten."

'Stil is de nacht' heet het eeuwenoude lied in de hernieuwde versie van Cees. "Het lijkt me heel geweldig als mensen het met Kerstmis gaan zingen. Ik hoop dat het de mensen aanspreekt, dat ze de woorden die ze zingen ook begrijpen en dat het ze tot bezinning aanzet."

STIL IS DE NACHT

Stil is de nacht. Schitterend zacht

Straalt van ver sterrenpracht

Mensen komen, mensen gaan

Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan

Ademt eeuwige kracht

Wonderlijk stil is de nacht

Stil is de nacht. Iedereen wacht

Op het licht, op de kracht

Die verdrijft de duisternis

En die groeien doet al wat er is

Die verzoent en verzacht

Wonderlijk stil is de nacht

Kijk om je heen. Mensen bijeen

zingen zacht: stille nacht

Wat onzegbaar is, wat je niet ziet

Houdt zich schuil in dit goddelijk lied

Volg de stem van je hart

Zing door het nachtelijk zwart