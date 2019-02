Bronzen os weer terug op zijn sokkel in Ossendrecht, maar deze keer extra goed vastgezet

OSSENDRECHT - Waar is onze os gebleven? Dat was eind augustus de grote vraag in Ossendrecht. Het beeld Den Bronzen Os stond jarenlang op de Markt, maar werd door dieven van zijn sokkel gestolen. Even was er hoop dat het om een grap ging en de os weer teruggebracht zou worden, maar dat gebeurde niet. Daarom is er een nieuw beeld gemaakt, dat zondag werd onthuld.

Het was een groot feest bij de onthulling van de nieuwe os. Het oorspronkelijke beeld werd in 1974 door kunstenaar Henk Göbel gemaakt. De massief bronzen os stond twintig jaar op het Brouwerijpleintje. Daarna werd het naar de Markt verplaatst. Maar daar werd het beeld dus gestolen.

Er werd zolang een kopie van beton op de lege sokkel gezet, omdat geen os helemaal geen gezicht was volgens de dorpsbewoners. Maar nu staat er dus weer een echt bronzen beeld. Daar zijn de Ossendrechtenaren blij mee. "Hij staat er gelukkig weer!", vertelt een man enthousiast. "We hebben hem echt gemist, we zijn blij dat hij er weer is."

Een jongetje vult aan: "Als ik ging voetballen kwam ik er altijd langs. En dan stond hij er niet meer, dat was jammer. Het is leuk dat het beeld nu terug is." Ondanks het slechte weer kwamen er toch veel mensen kijken naar het nieuwe beeld. Een man kwam zelfs even foto's maken. "Hij is minstens zo mooi als het origineel. Hij is goedgekeurd!"

Groter en steviger

De bronzen os was het symbool van carnavalsstichting D' Ossekoppe. Prins ZjimI is dolblij dat het beeld er net op tijd voor carnaval weer staat. "Hier staat een hele blije prins carnaval, zo kunnen we de carnaval goed beginnen. We hebben hem echt gemist. Iedereen in Ossendrecht had het erover, dat zegt wel genoeg over hoe de os hier leeft."

Het nieuwe beeld is volgens de gemeente net iets groter en steviger dan het origineel. Hij wordt extra goed vastgezet. "We hebben hem extra vast laten zetten. De komende dagen zal er ook nog extra beton gestort gaan worden over de voet. Want als hij nu weer wordt weggehaald, kunnen we daar echt niet om lachen", zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal. Veel Ossendrechtenaren zijn ook van plan een extra oogje in het zeil te houden als ze langs de Markt komen.