Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











42 kilo cocaïne gevonden in Oosterhout, geschatte waarde rond 1,5 miljoen euro De politie heeft de cocaïne gevonden (Foto: Politie).

OOSTERHOUT - De politie heeft tijdens een controle in de gemeente Oosterhout ruim veertig kilo cocaïne gevonden. In een koffer in de auto van een 28-jarige Oosterhouter vond de politie twee kilo cocaïne en later nog eens veertig kilo in de tweede auto in zijn garagebox. De geschatte waarde ligt rond de 1,5 miljoen euro.

Geschreven door Eva van der Weele

De controle vond plaats op woensdagavond en de politie ging langs bij dit huis omdat ze vermoedens hadden dat er een illegale bewoner in het huis zat. Ook waren er vermoedens dat er een hennepkwekerij zat. Dit was niet het geval. De man had nog wel een boete openstaan. Omdat hij deze niet kon betalen werd zijn auto in beslag genomen. Garagebox

Toen de politie de auto wilde leeghalen, gedroeg de man zich erg zenuwachtig. In de koffer die in de auto lag, zat een grote verpakking met cocaïne. De politie kreeg donderdag toestemming om ook de auto in de garagebox van de man uit te zoeken. Daar werd nog nog veel meer cocaïne gevonden. In totaal veertig kilo aan drugs. Alles is in beslag genomen en de man zit vast voor verder onderzoek.