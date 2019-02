Supermaan dinsdagavond te zien boven Brabant

EINDHOVEN - Dinsdagavond is er een extra heldere en grote maan te zien boven Brabant. Maar je moet wel een beetje geluk hebben om deze supermaan te kunnen zien.

"Er komen helaas wel wat wolkenvelden aan in Brabant", vertelt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. "Maar er zijn tussendoor ook opklaringen, dus houd de hemel goed in de gaten dinsdagavond."

De maan zal het beste te zien zijn tussen 18:00 uur (als de zon onder gaat) en een uur of negen. "Hoe lager de maan aan de horizon staat, hoe groter hij lijkt", zegt Damen. "Later op de avond zal de supermaan veel minder opvallen, dus ga vooral een beetje op tijd kijken."

Heldere maan

De beste plek om te kijken is er één met wat uitzicht, maar ook in de stad tussen niet al te hoge gebouwen zal de maan goed te zien zijn. De maan komt op in het oosten.

De maan lijkt veel groter en daarnaast is hij een stuk helderder dan normaal. "Het kan zijn dat je 's nachts zelfs schaduwen gaat zien van het heldere maanlicht", zegt Damen.

Voorlopig de laatste

De bijzondere maan ontstaat doordat de maan in niet een ronde, maar in een meer eivormige baan om de aarde draait. Zo staat de hij het ene jaar wat dichter bij de aarde dan het andere jaar.

"Vorig jaar hadden we wel drie keer een supermaan, dat was echt bijzonder. De supermaan van morgen is voorlopig de laatste, de volgende zal waarschijnlijk pas in 2025 te zien zijn."