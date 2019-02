Bovenverdieping van huis in Tilburg verwoest door brand,

Nablussen is nog in volle gang. Foto: Toby de Kort / De Kort Media

TILBURG -

Aan de Sibeliusstraat in Tilburg heeft donderdagavond een flinke brand gewoed in een woning. Het vuur is inmiddels onder controle. Welwais de brandweer nog even bezig met nablussen, meldde Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ook twee naastgelegen huizen moesten worden ontruimd vanwege rookschade.