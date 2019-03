De optocht van Lampegat (Eindhoven) zit er weer op [VIDEO]

[storytelling:media:]





De organisatie meldde dat het erg druk is langs de route: "Met name de Dommelstraat en de Geldropseweg zijn altijd erg druk. Het publiek wordt dan ook geadviseerd om vooral met kinderen deze twee straten te mijden. Bekijk de optocht bijvoorbeeld vanaf de Wal of het Stadhuisplein. Hier is namelijk voldoende ruimte om de deelnemers goed te kunnen zien." Het thema was deze keer: Watt Ledje.

