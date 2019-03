Debutant Ceylan Arikan scoorde de laatste keer dat NAC won bij PSV en is nog altijd trots

Bij NAC ontbraken er in Eindhoven heel wat spelers die normaal in de basisploeg stonden. Arikan hoorde op de dag van de wedstrijd dat hij ging spelen. "Dick van Burik kon niet spelen vanwege een blessure. Ik had de hele week scherp en goed getraind. Voor we naar Eindhoven vertrokken vertelde trainer Ronald Spelbos me dat ik ging spelen."

Helemaal gek was het niet dat de Turkse voetballer minuten mocht maken. Arikan, in de jeugd actief voor Galatasaray en Feyenoord, werd met de reserves van NAC kampioen. “Ze wisten wel wat ik kon.” Aanhaken op het niveau van het eerste elftal was ook geen probleem. “Dat elftal was zo goed, het was eigenlijk heel makkelijk om daar te spelen.”

'Abdellaoui een soort Robben'

Bij de ploeg van trainer Dick Advocaat was Ronaldo de grote man, maar ook spelers als Boudewijn Zenden, Erik Meijer, Arthur Numan en Jan Wouters kregen speeltijd. Toch ging het na afloop over de NAC-spelers. "We speelden vanuit een hele goede organisatie en waren agressief. PSV had niks te vertellen.”

Complimenten zijn er vanuit Arikan vooral voor ploeggenoot Yassine Abdellaoui. "Het hele elftal was top, maar Yassine was die dag zo goed. Hij was die dag echt een soort Arjen Robben. Ik kon blind zien waar hij liep en hoe hij de bal wilde hebben, we begrepen elkaar. Maar het elftal zelf was ook zo goed. Met zoveel passie en strijdlust. Voor mij was het echt een eer om twee jaar deel uit te maken van die selectie.”

Tekst gaat verder onder de foto.

De selectie van NAC in het seizoen 1995/1996, met Arikan derde van rechts op de onderste rij (foto: VI Images).

'Mooie herinneringen'

NAC won sinds de 2-4 zege 1995 geen competitiewedstrijd meer op bezoek bij PSV. De overwinning waarbij Arikan scoorde volgde 33 jaar na de op dat moment laatste zege. Toch was er geen groot feest. "Nee, niet echt eigenlijk. We waren wel blij natuurlijk. Maar we gingen gewoon met de bus terug naar Breda."

De 47-jarige Arikan, die onlangs nog contact had met voormalig ploeggenoten Van Burik, John Karelse en John Achterberg, praat vol trots over zijn tijd bij NAC, al kreeg hij nooit echt de kans om door te breken. "Ik had op wat meer krediet gehoopt. Maar ik heb eigenlijk alleen maar mooie herinneringen, NAC is top. Ik hoop ooit terug te keren in Breda, als trainer."

Visie

Arikan volgt de prestaties van NAC nog wel, al is het niet dat hij alles weet over de huidige ploeg, al weet hij wel dat het momenteel niet goed gaat. De huidige trainer van Sharjah FC Onder 19 heeft nog wel een advies voor de Bredase club. "Maak een eredivisiewaardige selectie met spelers die ervaring hebben in de eredivisie en talenten die onder de hoede van de ervaren spelers kunnen groeien. Zoals je nu bij Ajax ziet en toen in 1995 bij NAC. Je moet een goede visie hebben, anders ga je het niet redden in de eredivisie."