Filmdebuut Michiel van Erp 'Niemand in de Stad' wint Zilveren Krulstaart

De uitreiking vond plaats in Vondel CS in Amsterdam. De winnaars worden gekozen door de leden van het Netwerk Scenarioschrijvers.

Boekverfilming

Niemand in de Stad is de verfilming die regisseur Michiel van Erp heeft gemaakt van de roman van Philip Huff over drie met het leven worstelende studenten. Het scenario is van Huff en Marnie Blok. Het is het filmdebuut van Van Erp.

De korte film Tienminutengesprek werd geschreven door Renske de Greef.

De Luizenmoeder, een van de grootste televisiehits van het afgelopen seizoen, wordt geschreven door acteurs Ilse Warringa en Diederik Abbinge en Eva Aben.

Gouden Pen

De Gouden Pen, voor de meest succesvolle Nederlandse film van het jaar, ging naar Jandino Asporaat en Maarten Swart voor hun scenario van Bon Bini Holland 2. De komedie vol typetjes trok inmiddels meer dan 700.00 bezoekers (waarvan ruim 400.000 in 2018).

