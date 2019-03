'Wat een feest, da's toch niet normaal!' Snollebollekes heeft nieuw nummer met Gerard Joling

Snollebollekes, oftewel Rob Kemps uit Best, heeft een nieuw nummer gemaakt samen met Gerard Joling: Total Loss. Bij RTL Boulevard lieten de twee mannen voor het eerst de videoclip zien. "Ik kan natuurlijk heel goed zingen, Geer is meer van het entertainment."

In het nummer zingen 'Geer en Snollebollie' over een feest dat nooit meer stopt. De twee kwamen elkaar geregeld tegen bij verschillende optredens en besloten om een samenwerking aan te gaan. "Ik kan veel over Gerard zeggen, maar hij is heel makkelijk om mee samen te werken!" grapt Rob.

Het nieuwe nummer kreeg al veel aandacht. Zo was het woensdagochtend al te horen op veel radiozenders. Bij RTL Boulevard vertelt Rob over het succes van Snollebollekes: "Mensen hebben in deze barre tijden behoefte aan feest!", zegt Rob. "Het is een tikje uit mijn comfortzone qua muzieksmaak", zegt Gerard. "Maar het is natuurlijk bewonderenswaardig dat deze man het Gelredome meerdere keren heeft uitverkocht!"