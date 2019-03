Hirving Lozano nadert de dubbele cijfers voor Mexico na gevoelig stiftje tegen Chili

Hirving Lozano heeft andermaal zijn waarde bewezen voor het Mexicaanse elftal. In een vriendschappelijk duel met Chili (3-1 zege) nam de 23-jarige spits van PSV het derde doelpunt van zijn ploeg voor zijn rekening. Hij nadert daarmee de dubbele cijfers als international.

Chucky speelde tegen Chili zijn 35ste interland en schitterde in de 65ste minuut door op fraaie wijze voor een 3-0 tussenstand te zorgen. Hij stifte de bal op aangeven van Rodolfo Pizarro met gevoel over de Chileense doelman Gabriel Arias heen.

Voor de pas 23-jarige Lozano was het alweer zijn negende interlanddoelpunt voor Mexico. Hij maakte tot nu toe vier goals in WK-kwalificatiewedstrijden, drie in vriendschappelijke interlands, één tijdens het WK en één tijdens de strijd om de Confederations Cup.

Lozano's vriend en ploeggenoot bij PSV, Érick Gutiérrez, kreeg van de nieuwe bondscoach Gerardo 'Tata' Martino vijftien minuten speeltijd. Lozano zelf werd in de 82ste minuut naar de kant gehaald.

Lozano kan klimmen op topscorerslijst aller tijden

Komende dinsdag speelt Mexico een oefeninterland in en tegen Paraguay en kan Chucky de grens van tien interlandgoals bereiken. Daarmee zou hij tot de dertig beste schutters aller tijden in de Mexicaanse nationale ploeg behoren.

Die topscorerslijst aller tijden wordt al een tijdje aangevoerd door Javier Hernández (Chicharito) die vijftig keer scoorde in 107 interlands. Ook ex-PSV'er Andrés Guardado staat met 25 treffers in 152 interlands ook hoog in dat klassement.