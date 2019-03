Ruud Brood gelooft nog in Houdini-act met NAC: 'Anders kun je net zo goed stoppen'

Brood stond maandagochtend voor het eerst op het trainingsveld in Zundert en zag de selectie van NAC voor het eerst aan het werk van dichtbij. "Het is voor de jongens natuurlijk wennen. De situatie is dusdanig veranderd", doelt de nieuwe oefenmeester op het vertrek van Mitchell van der Gaag, Rob Penders en Maurice Verberne.

Bekijk hieronder het interview met NAC-trainer Ruud Brood en lees verder.

Voor Brood de taak om NAC te behoeden van degradatie, al zal dat geen makkelijke klus worden met acht punten achterstand op de nummer zeventien De Graafschap. Bij de supporters is het geloof al ver te zoeken en ook de spelers zullen hun twijfels hebben, maar daar kan Brood niet zoveel mee. "Ik weet niet of het geloof weg is. Je ziet wel dat ze het moeilijk hebben door al die teleurstellingen. De groep wil graag, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Je moet geloof blijven houden, anders kun je net zo goed stoppen."

De vraag rijst op waarom Ruud Brood gekozen heeft voor het zinkende schip dat NAC Breda heet. De club staat zoals gezegd troosteloos onderaan en zit in een uitzichtloze situatie. "Ik heb een enorme betrokkenheid en affiniteit met de club", reageert Brood. "Dan ga je zitten en praten. Het is niet de gemakkelijkste weg, maar dat was een van de redenen om weer op het veld te staan. Als NAC dan voorbij komt dan ga je dat doen."

Tekst gaat verder onder de tweet.

Vertrek Penders

Nog voordat Brood werd gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer, maakte NAC bekend dat clubicoon Rob Penders per direct was ontslagen. De voormalig voetballer werd telefonisch op de hoogte gesteld door de club. Brood wilde er nog kort iets over kwijt. "Het is nooit leuk als je wordt gebeld met dat bericht.

Ik spreek uit ervaring", doelt Brood op zijn vertrek bij PSV afgelopen zomer. "Ik heb begrepen dat er eigenlijk een gesprek zou plaatsvinden. Maar bij NAC lekt alles uit en toen is het op deze manier naar buiten gekomen. Ik denk dat er nog een heel goed vervolg aan wordt gegeven, zeker voor een jongen van de club."

De komst van Brood naar NAC betekent voor de oefenmeester een terugkeer in Brabant. De in Gorinchem geboren Brood was eerder als speler actief bij NAC en coachte vervolgens ook nog een aantal seizoenen RKC Waalwijk en Helmond Sport. Daarnaast was Brood de afgelopen drie jaar assistent-trainer bij PSV. "Ik woon niet zo ver weg, natuurlijk. Ik had even het idee dat ik een Belgische club ging trainen aangezien ik net België inreed, maar het voelt wel goed om terug te zijn."