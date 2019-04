Willem II-fan zet alvast tatoeage van KNVB Beker op zijn rug, ruim voor finale in Rotterdam

Trots trekt Wesley zijn shirt uit. Op zijn rug prijkt een enorme tatoeage van de beker, met daarbij de datum waarop de wedstrijd gespeeld wordt, 5 mei. "We maken dit als Willem II-fans niet vaak mee, vandaar."

Willem II speelt in de bekerfinale tegen Ajax. Geen gemakkelijke tegenstander dus. Wesley: "Ze hebben elkaar wel vaker getroffen en bijna altijd wint Ajax dan. Maar ik heb toch het gevoel dat Willem II deze keer gaat winnen."

Belofte maakt schuld

Het idee voor de tatoeage ontstond tijdens de halve finale tegen AZ. Wesley: "Ik zei toen dat als we zouden winnen en de finale zouden bereiken, ik de beker achter op mijn rug zou zetten. De volgende dag werd ik daar door mijn vrienden aan herinnerd. Toen ben ik dus maar meteen naar de tatoeëerder gegaan."

Na drie-en-een-half uur was de prent op de rug van Wesley een feit. Lachend: "Het duurde even, maar het deed geen pijn." Hij heeft er al veel reacties op gehad. "Mensen reageren heel verschillend. Sommigen vinden het heel dom, anderen vinden het super leuk en wensen ons succes."

Zelfs de datum staat al bij de beker getatoeƫerd (Foto: Imke van de Laar)

Spijt

Zelfs als Willem II tegen Wesley's verwachting in de beker niet wint, heeft hij geen spijt van zijn tatoeage. "Nee, want ze hebben de finale gehaald en dat is al heel bijzonder. Misschien maak ik dat nooit van mijn leven meer mee. Als ze verliezen laat ik op de beker gewoon het woord 'finalist' tatoeëren."

De tatoeage weg laten laseren is natuurlijk ook een optie. Maar niet voor Wesley. "Hij gaat nooit meer van mijn rug af."