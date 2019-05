Studenten Summa College Helmond dolblij met kwalificatie Shell Eco-marathon in Londen

Tijdens het Challenger Event in Berghem, onderdeel van de Dutch Technology Week en georganiseerd door Shell, konden tien Nederlandse studententeams laten zien wat ze in huis hebben op het gebied van innovatie, technologie en duurzaamheid. Het doel: een auto ontwikkelen die zo veel mogelijk kilometers op zo weinig mogelijk brandstof rijdt. Summa Eco United deed mee met het door hen ontwikkelde pick-up truckje.



Iets fatsoenlijks neerzetten

Luca Coevering van het Summa studententeam: “Wij hebben gekozen voor een pick-up omdat we willen aantonen dat zo’n voertuig ook energiezuinig kan rijden. Dat is vandaag helaas niet gelukt omdat de ketting eraf liep, maar daar hebben we weer van geleerd. En zo proberen we de auto stap voor stap te verbeteren. Net zolang totdat we iets fatsoenlijks kunnen neerzetten.”



Bekijk de video en lees daarna verder



Weggevallen concurrenten

Dat het team zich desondanks toch heeft weten te kwalificeren voor de ultieme Shell Eco-marathon in 2020 in Londen hebben ze onder meer aan hun concurrenten te danken. “Die zijn eigenlijk weggevallen. En daarmee zijn wij in onze klasse meteen een van de betere. En de auto is door de technische keuring van Shell, waarmee je automatisch bent gekwalificeerd. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Voor ons was meedoen dan ook belangrijker dan winnen. Om erachter te komen wat er beter kan."

Goed gevierd

Al is het Summa Eco United zaterdagmiddag dus niet gelukt een goede prestatie neer te zetten en hun record van 186 kilometer op 1 liter diesel te verbeteren, niet getreurd. Ze mogen in 2020, samen met honderden andere scholieren en studenten uit Europa, naar Londen en dat hebben ze toch maar mooi voor elkaar! "Precies, en dat we hebben we dan ook goed gevierd!", aldus een blije Luca.