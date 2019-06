Auto op de kop in Valkenswaard, bestuurder zou in slaap zijn gevallen

De man zou in slaap zijn gevallen (foto: Dave Hendriks/SQ Vision)

Op de Dommelseweg in Valkenswaard is maandagmiddag een auto op de kop op het wegdek beland na een botsing met een andere auto. De bestuurder zou in slaap zijn gevallen, zo beweren omstanders.

De brandweer was opgeroepen om te komen helpen, maar hoefde niet in actie te komen omdat de man niet bekneld zat. Wel is de man met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere omstanders stellen dat de man na het ongeval zelf aangaf dat hij in slaap was gevallen. Hij zou wakker zijn geschrokken en vervolgens aan het stuur hebben gerukt, waarna hij tegen de andere wagen botste. De weg is afgesloten.