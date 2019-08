Cora redde haar tweejarige dochtertje uit brandende kinderkamer: ‘Ik wil mensen waarschuwen’

Het was de mobiele airco die in brand vloog, net naast het bedje van Cora’s dochter. Het was de avond van een hete dag eind juli en de tweejarige peuter lag in haar ledikantje te slapen. De brand greep razendsnel om zich heen, maar doordat Cora snel handelde, kunnen zij, haar moeder en haar dochters het nog navertellen.

Cora wil haar verhaal graag doen, omdat ze mensen wil waarschuwen. “Vuur verspreidt zich zo ontzettend snel, je hebt geen tijd om bijvoorbeeld nog een fotoalbum te pakken. Ik wist, we moeten meteen het huis uit.” De brandweer deelde woensdag foto's van haar uitgebrande kinderkamer op social media om op het belang van rookmelders te wijzen.

Zevenbergen, 25 juli ’s avonds net voor twaalven. “M’n moeder kreeg het licht van de badkamer en van het toilet niet aan en vroeg of we misschien kortsluiting hadden”, vertelt Cora. “Ik rook ook al een rare lucht, een beetje een brandlucht.” Toen begon ze iets te vermoeden. “Ik hoorde dat de airco een raar geluid maakte. Toen ben ik boven gaan kijken.”

Halverwege de trap wist Cora dat het mis was. “Ik zag rook onder de deur van mijn dochters slaapkamers vandaan komen.” Toen Cora de deur opentrok ademde ze meteen een heleboel rook in. “Het was zo heet in de kamer, ik kon niet blijven staan”, maar Cora wist dat ze iets moest doen. Mijn kind ligt daar!, dacht ik. “Ik was bang dat ze niet meer leefde.”

“Omdat ik de kamer niet in kon, trok ik het ledikantje naar de deur en toen zag ik dat ze gelukkig nog bewoog.” Cora haalde haar dochter uit het bedje. “Ik wilde de deur dichtdoen om te voorkomen dat het vuur zich zou verspreiden, maar het ledikantje stond in de deuropening en het lukte me niet om het terug te schuiven.”

'Het duurde geen minuut'

“Ik heb m’n dochter snel aan m’n moeder gegeven, die haar mee naar beneden nam. Daarna ben ik mijn andere dochter uit bed gaan halen. Die lag op de kamer ernaast. Die heb ik uit bed gehaald terwijl ze nog sliep. Dat duurde nog geen minuut, maar toen ik de terug de gang op kwam, kon ik door het vuur en de rook al niet meer bij de trap komen”, vertelt Cora.

Met haar dochter in de armen liep Cora terug naar die slaapkamer en klom door het raam naar buiten, waar ze op een plat dak stond. “Een buurman kwam aan met een ladder en mensen hebben toen 112 gebeld.”

Verschroeide haren

Cora, haar moeder en haar twee dochters hebben er wonder boven wonder eigenlijk niks aan over gehouden. “De dochter die in het ledikantje lag, mankeerde helemaal niks, nog geen blaar.” Zelf hield Cora er alleen wat verschroeide haren aan over. “Het is echt een wonder."

Cora zit nu met haar twee dochters een half jaar bij haar moeder. Thuis kunnen ze niet meer wonen. “De hele eerste verdieping is verwoest en het huis zit helemaal onder de as.”

Waarschuwing

Hoewel de brand een flink trauma is voor haar gezin, is ze blij dat het zo is afgelopen. “Ik ben zelf BHV’er (bedrijfshulpverlener, red.), dus ik weet hoe snel brand zich kan verspreiden, ik heb van die filmpjes gezien. Ik wist dus meteen: we moeten het huis uit. Maar mensen die dit niet weten denken misschien dat ze nog wat spullen kunnen redden zoals een fotoalbum. Doet dat dus niet”, zegt ze met klem. “En een mobiele airco…”, lacht ze voorzichtig. “Geen mobiele airco’s meer.”