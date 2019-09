Bouwcontainer op fietspad Bergen op Zoom waar scooterrijder op botste, stond daar illegaal

De bouwcontainer aan het Smientpad in Bergen op Zoom waar zaterdagavond een man met zijn scooter op was gereden, had daar niet mogen staan. De gemeente laat maandag weten dat er geen vergunning voor was aangevraagd.

De 42-jarige man reed zaterdagavond rond tien over halftien met zijn scooter op de container met bouwafval. De container was volgens een woordvoerder van de gemeente van een tuinbedrijf en stond op het fietspad. De man raakte bij de botsing gewond en moest met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

LEES OOK: Man botst met scooter op bouwcontainer die op fietspad staat, slachtoffer naar ziekenhuis

Vergunning

De gemeente Bergen op Zoom meldt dat je een vergunning moet aanvragen op het moment dat je een container of een steiger op een openbaar terrein wilt plaatsen. Die vergunning wordt verleend als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is dat de container geen gevaar mag opleveren voor het verkeer.

Wie er verantwoordelijk is voor het plaatsen van de container, is volgens een woordvoerder van de gemeente nog niet bekend. “Het kunnen zowel de bewoners zijn die het tuinbedrijf hebben ingehuurd als het tuinbedrijf zelf”, zegt hij. “Er is in ieder geval geen vergunning aangevraagd. Normaal zou dat wel moeten gebeuren.”

'Eerder meldingen binnengekomen'

De container is inmiddels verwijderd. Eerder waren er al meldingen binnengekomen over een container die in de weg zou staan. “Vorige week woensdag is een melding binnengekomen van een container met zand. De volgende dag kregen we nog een melding binnen van een container met bouwmaterialen”, zegt de woordvoerder. Of dat over dezelfde container gaat als waar de scooterrijder tegenaan is gereden, is niet bekend.

Er is toen niet direct iets met de meldingen gedaan. De meldingen waren naar de ‘BuitenBeter-app’ gestuurd. Dat is een app die je kunt gebruiken als je huisvuil ziet liggen en je wilt dat melden. “Meldingen die naar de BuitenBeter-app worden gestuurd hebben een bepaalde afhandelingstermijn. Die zijn dus in het reguliere proces terechtgekomen, en daardoor is er niet meteen op gereageerd”, aldus de woordvoerder.

Boete

De gemeente gaat een brief sturen naar de bewoners en het tuinbedrijf. De gemeente laat weten dat de verantwoordelijke voor het plaatsen van de container beboet kan worden omdat er geen vergunning is aangevraagd.