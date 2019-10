Automobilist die restaurant 't Veerhuis in Ravenstein binnenreed, had te veel gedronken

De auto kwam tot stilstand in de serre van het restaurant in Ravenstein. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)

RAVENSTEIN -

De automobilist die vrijdagavond restaurant 't Veerhuis aan de Maasdijk in Ravenstein binnenreed, had te veel gedronken. Volgens de politie had de bestuurder - een 36-jarige man uit Ravenstein - een promillage van 1,0.