Drie zwaargewonden bij ongeval in Best, brandweer moet slachtoffers bevrijden

Bij een ongeval op de Sint Oedenrodeseweg in Best zijn donderdagavond drie zwaargewonden gevallen. Twee auto's botsten rond half zeven frontaal op elkaar.

BEST -

Beide voertuigen raakten elkaar in een flauwe bocht. Een van de auto's belandde door de klap in de berm. Alle drie inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Het gaat om een man en een ouder echtpaar. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg en het naastgelegen fietspad zijn door de politie afgezet. Volgens een omstander zal dat nog enige tijd zo blijven om het onderzoek en het bergingswerk mogelijk te maken.