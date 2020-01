YouTube-ster Nikkie de Jager onthult: 'Ik ben transgender'

Nikkie de Jager (25) uit Uden heeft in haar nieuwste YouTube-video onthuld dat zij transgender is. De vlogger vertelt dat ze in het verkeerde lichaam is geboren.

"Dit filmen is hartstikke eng", vertelt Nikkie in de video van maandag. "Maar ook zo bevrijdend. Ik wilde dit onderdeel van mezelf al zo lang met jullie delen. Maar de timing was nooit goed."

De Jager stelt in de video dat zij een hekel heeft aan labels en dat zij zich nu vrij genoeg voelt om het nieuws met de wereld te delen. "Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt. Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Toen ik jonger was, was ik geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben."

Beroemd door make-up-tutorials

In 2008 begon Nikkie met het delen van make-up-tutorials op YouTube op het kanaal NikkieTutorials. Inmiddels heeft ze ruim 12,4 miljoen abonnees. Zij werkte samen met grote sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian.

Jarenlang hield ze verborgen dat ze transgender is. Nu vond De Jager het toch tijd om dit te delen. "Het is 2020 en ik wil het jaar beginnen met de waarheid."

