Woningoverval in Breda: dader gevlucht, man en vrouw gewond na worsteling

Bij een overval in een huis aan de Oranjeboomstraat in Breda zijn zaterdagavond een man en vrouw lichtgewond geraakt. Dat gebeurde tijdens een worsteling met de dader, zo meldt de politie. De politie is zaterdagavond nog steeds naar de gevluchte overvaller op zoek.

Het gaat volgens de politie om één dader, die na het binnenstormen van de woning meerdere spullen, waaronder in elk geval mobiele telefoons, heeft meegenomen. Het is nog onduidelijk of er verder iets is buitgemaakt.

De politie, die met honden aanwezig is, is druk bezig met onderzoek in het huis. De Oranjeboomstraat is afgezet. Er werd ook een ambulance opgeroepen. De bewoners zijn door het ambulancepersoneel aan hun verwondingen behandeld, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis