Geiten dood door grote brand in stal, brandweer redt honderden dieren

De stalbrand aan de Gemeentenweg brak donderdagmiddag rond kwart over twee uit. Enkele uren later was de brandweer nog druk bezig met nablussen: de stapels hooi in de stal moeten uit elkaar worden getrokken om het vuur overal uit te kunnen maken. In de stal worden veertienhonderd geiten gehouden. De brandweer rukte met drie blusvoertuigen en een schuimblusvoertuig uit.

Grote vuurzee

Het dak van de stal stond volledig in brand, er was een grote vuurzee te zien. Brandweerlieden en medewerkers van het bedrijf en andere mensen die te hulp schoten, hebben er alles aan gedaan om de geiten veilig naar buiten te brengen. Van de mensen die de brandweer hebben geholpen, ademden zeven rook in. Ze zijn daarom nagekeken in een ambulance. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht.

Dode dieren

De brandweer meldt dat een paar dieren zijn omgekomen en deed er alles aan om te zorgen dat de andere geiten geen rook inademden. Een klein deel van de geiten werd opgevangen in een naastgelegen weiland, het gros kon binnen in veiligheid worden gebracht.

De brand ontstond rond kwart voor twee doordat een berg hooi van zestig balen in brand vloog. "De hooibalen lagen opgestapeld aan één kant van de stal. De vlammen zijn vervolgens naar binnen geslagen", aldus de woordvoerder van de brandweer.