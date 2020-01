Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding 'boze ex' in Oosterhout

Een agent heeft donderdagavond een waarschuwingsschot gelost toen hij in Oosterhout een 49-jarige man wilde aanhouden. De politie was rond halftwaalf gebeld door een angstige vrouw die woont in de wijk Dommelbergen. Ze vertelde dat haar ex door het lint ging. Ze dacht dat hij een vuurwapen bij zich had en sloot zich daarom op in de badkamer.

De politie rukte met meerdere wagens uit. De agenten reden naar het huis, maar voordat de agenten bij het huis aankwamen, meldde de vrouw dat haar ex in een auto was weggereden.

Geen vuurwapen

Agenten gingen op zoek naar de man en ontdekten uiteindelijk zijn auto aan De Burcht. Na een uur kwam de verdachte aangelopen. Toen de agenten hem wilden aanhouden, werkte hij niet meteen mee. Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had, loste een van de agenten daarop een waarschuwingsschot.

"Die waarschuwing hielp want de verdachte werkte verder mee", laat een politiewoordvoerder weten. De man uit Oosterhout is naar het politiebureau gebracht. Toen hij werd aangehouden, had hij geen vuurwapen bij zich. Of dat eerder wel zo was, is nog niet bekend.