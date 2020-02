Domme automobilist wordt binnen paar dagen twee keer aangehouden

Een automobilist heeft het de afgelopen week wel heel bont gemaakt in Budel. Hij of zij werd binnen een paar dagen tijd twee keer aangehouden door de politie. "Dom, dom, dom", schrijft de politie Politie Cranendonck en Heeze-Leende op Facebook.

De eerste aanhouding was afgelopen weekend. Toen reed de automobilist dronken met de auto een sloot in. Het rijbewijs werd afgepakt.

Auto uit sloot getakeld

De zwaar beschadigde auto lag vervolgens een paar dagen in de sloot. "Enkele dagen later laat je de auto uit de sloot trekken, stapt in en rijdt met enorm slecht zicht vrolijk weer aan. En dan kom je ons opnieuw tegen", schrijft de politie in een bericht op Facebook. Op de foto is te zien dat de voorruit helemaal kapot is.

De politie kwam de zwaar beschadigde auto tegen en hield de automobilist, die het rijbewijs dit weekend al had in moeten leveren, opnieuw aan.