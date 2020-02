Dronken man uit Brabant die fietser doodreed opgepakt na vluchtpoging

Een 36-jarige man uit Brabant is dinsdagavond opgepakt voor een dodelijke aanrijding in Arendonk, eerder op de avond. De man ging, die volgens omstanders duidelijk gedronken had, ging er na de aanrijding met de fietser vandoor.

De man kon kon rond acht uur net over de grens worden gearresteerd. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft inmiddels om zijn uitlevering gevraagd.

De Belg, die sinds kort in Nederland woont, botste dinsdagavond rond half zeven op een 31-jarige fietser uit Arendonk met zijn Citroën Berlingo. De Belg reed in het centrum van het dorp aan de linkerkant van de weg toen hij de fietser raakte. Hij stapte nog even uit, maar toen hij zag dat de fietser niet meer bewoog, stapte hij weer in zijn auto en reed door.

Getuige zag beschadigde auto

De politie kreeg van een getuige de melding van een zwaar beschadigde Citroën Berlingo die op de snelweg naar Nederland reed. De man is recent verhuisd naar Nederland. Dankzij de samenwerking met de Nederlandse autoriteiten kon de 36-jarige man rond acht uur worden gearresteerd.

Volgens Het Laatste Nieuws kwam de man al eerder in aanraking met justitie. In 2009 werd nog vier jaar cel tegen hem gevorderd voor zijn betrokkenheid in een grootschalig drugsdossier. Hij zou hand-en-spandiensten hebben verleend aan de zogenaamde ‘Bende van 700 miljoen’, een smokkelorganisatie rond de beruchte Paulus Meyer.