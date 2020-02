Gebeten hond Skye herstelt goed van grote won, baasje agressieve golden retriever stuurt 'snoepmand'

Skye werd afgelopen week ernstig toegetakeld in losloopgebied de Duiventoren in Dongen. De agressieve golden retriever die de enorme scheurwond op zijn geweten had en zijn baas waren direct na het incident verdwenen. De hond van Annemarie moest na het incident direct onder het mes en het was afwachten hoe de grote wond op de rug van het dier zou helen. "Na vier dierenartsbezoeken gaat het nu beter met Skye. De wond is wat rustiger. Maar dinsdag staat er weer een controle op de planning", zegt Annemarie.

Gebeten hond Skye herstelt - eigenaar agressieve golden retriever betuigt spijt. (Foto: Annemarie Ribberink)

Impact

Het incident heeft flinke impact: "Skye is heel onrustig en geïrriteerd. Ik moet vierentwintig uur per dag op haar letten en een oppas regelen als ik boodschappen wil doen. Ik heb er mijn handen vol aan." Ook is het volgens de Tilburgse nog maar de vraag hoe Skye in de toekomst gaat reageren op vreemde honden en of het dier zelf geen vreemd gedrag gaat vertonen. "Maar dat is nog even afwachten."

Annemarie vindt dat de agressieve hond een muilkorf op moest, want dit buitensporige geweld geweld moet in de toekomst worden voorkomen. Ze deed daarom verontwaardigd een oproep op Facebook en het duurde niet lang voordat de baas van de bijtende viervoeter zich meldde.

Kwartje

De baas van de agressieve golden retriever stuurde Skye een week later een 'fruitmand' met allerlei lekkernijen voor de gebeten hond. "Het heeft een tijdje geduurd. Maar het lijkt erop dat het kwartje is gevallen. Ze schrijft dat ze vreselijk is geschrokken en dat ze hoopt dat het allemaal goed komt met Skye. Ook gaf ze aan dat ze boodschappen voor me wil doen als dat nodig is. Dat is lief."

De baas van de bijtende hond schrijft ook dat ze dit gedrag niet is gewend van haar hond en absoluut niet aan zag komen. Annemarie geeft toe dat je hond je altijd kan verrassen. "Maar het gaat er daarna om hoe je daarmee omgaat."

De baas van de agressieve golden retriever heeft Skye een 'snoepmand' gestuurd.