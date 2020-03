Einde van een tijdperk: visverwerker Wylax na 112 jaar weg uit Woudrichem

In 1908 richtte de Woerkumse zalmvisser Teunis Wijnbelt het bedrijf Wijnbelt & Co. op, een handelsbedrijf in zoetwatervis, Hollandse zalm en paling. Vis die werd gevangen en aangeleverd door honderden vissers die in Woudrichem actief waren in de riviervisserij. “Op veel gevangen vis had Wijnbelt recht”, vertelt de 87-jarige Jan Pippeling. “Wijnbelt had namelijk veel viswater in bezit, dus die vissers moesten al hun vis bij Wijnbelt brengen, die ook de prijs bepaalde.”

“Historisch gezien is het een aderlating”, zegt Kuin Borg van het plaatselijke visserijmuseum in een reactie. Ook Johan Combee van de eeuwenoude Coöperatieve Visserijvereniging De Hoop heeft een soortgelijke reactie. “Ik vind het jammer, maar ik had het wel aan zien komen. Jammer, heel jammer.”

Vis uit Woudrichem ging onder meer met de trein ook naar het buitenland ( foto Wylax)

Later werd het Wylax. De huidige eigenaren van het bedrijf, dat onderdeel is van het bedrijf VISCO uit Urk, doen binnenkort het licht uit in het uit 1942 daterende bedrijfspand. “We willen moderniseren en dat kan hier niet meer, dus het klopt dat we op termijn weg gaan uit Woudrichem. We proberen in de regio wel iets nieuws te vinden”, zegt Bartes Oost van het bedrijf.

“Het bedrijf heeft veel voor Woudrichem betekent’, vertelt Kuin Borg. “Vroeger waren er meer dan honderd vissersboten, dat betekent dat er heel veel gezinnen van leefden. Het is echt een bedrijf van Woudrichem geweest dat er altijd bij heeft gehoord. Het is erg jammer.” De tijd dat Wylax voornamelijk handelde in riviervis en die ook verwerkte ligt al ver achter ons. Het bedrijf in de huidige vorm handelt voornamelijk in zeevis, vers en diepgevroren.