Overval op slijterij in Kaatsheuvel, tweetal aangehouden

Rond halfnegen in de avond stapte de overvaller de slijterij binnen aan de Gasthuisstraat. Hij zei niets, maar legde een briefje op de toonbank met daarop zijn eis: hij wilde geld zien. De geschrokken vrouw die achter de balie stond gaf hem dat geld om geweld te voorkomen. Daarna ging de dader er vandoor.

Via getuigenverklaringen kwam de politie de twee verdachten op het spoor. Agenten arresteerden de man en vrouw rond de klok van tien uur in een auto op de Martinitorenstraat in Tilburg. Het voertuig is in beslag genomen.