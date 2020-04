Coronacrisis maakt van de parel van de democratie een vluggertje op afstand

In Meierijstad vond woensdagavond een historische raadsvergadering plaats. Omdat bijeenkomsten in verband met de coronacrisis verboden zijn zaten in de raadszaal in Sint-Oedenrode alleen raadslid Thijs van Zutphen (Lijst Blanco), burgemeester Kees van Rooij en raadsgriffier Etienne Franken. Want de democratie moet doorgaan.

Er werden alleen hamerstukken behandeld. Zo was dat met de andere gemeenteraadsleden afgesproken. Thijs van Zutphen hoefde alleen maar te controleren of de burgemeester dat ordentelijk deed. Hij had namens collega’s stemverklaringen kunnen afleggen, maar niemand had hem daar om gevraagd.

Zo hamerde Kees van Rooij in een recordtempo de raadsvergadering erdoor, terwijl de raadsleden thuis achter hun computer de live-stream van de vergadering volgden.

Hoogmis van de democratie

Van Rooij vond het een vreemde vergadering. “Een raadsvergadering waarvan we wensten dat we die niet hadden hoeven houden. Normaal is de raadsvergadering de hoogmis van de democratie waarin onze volksvertegenwoordiger allemaal aanwezig zijn en kunnen zeggen wat ze willen Onder de huidige omstandigheden is dat helaas niet mogelijke”.

Van Rooij stond ook stil bij de vele slachtoffers in Meierijstad. “We kennen allemaal wel mensen die ziek zijn of ziek zijn geweest. Velen van ons hebben zelfs het verlies van dierbaren te betreuren. En het is wrang dat troost zoeken in elkaars gezelschap, dicht bij elkaar zijn waar op dit moment zoveel behoefte aan is, nu niet mogelijk is”.

De burgemeester benadrukte dat iedereen alles moet doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om elkaar zoveel mogelijk te beschermen.

Na afloop benadrukte Thijs van Zutphen dat de aanleiding waarom hij er alleen zat wel bijzonder was, maar dat hij daar niet over nadacht. Zijn gedachten gingen vooral uit naar de slachtoffers.