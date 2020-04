Drachtige koe belandt voor tweede dag op rij in het water en wordt door de brandweer gered

CUIJK -

Een drachtige Schotse Hooglander is zondagmiddag vlakbij de Lange Linden in Katwijk (gemeente Cuijk) in het water beland. De koe was te verzwakt om zelf uit het water te komen. Het dier is door de hulpdiensten uit het water gehaald en onder begeleiding van een dierenarts naar een veilige plek gebracht. De koe was zaterdag ook al in het water beland en door de brandweer gered, meldt de dierenambulance op Facebook.