Proef met bezorgrobot op universiteit in Breda: 'Dit is de toekomst'

Op het terrein van de Breda Univesity for Applied Sciences - voorheen de NHTV - rijdt sinds maandagochtend een wit karretje rond dat helemaal zelfstandig spullen rondbrengt tussen de drie gebouwen op de campus. Het gaat om een proef met een bezorgrobot die zelf zijn weg vindt tussen de 7000 studenten. "Dit is echt de eerste bezorgrobot in Nederland die in een openbare ruimte rondrijdt", glundert Debbie Dermout van BUas.

Voor een proef in openbaar gebied worden extra strenge eisen aan zo'n zelfstandige robot gesteld. Want hoewel het karretje niet zo groot is en niet hard rijdt, is het niet de bedoeling dat studenten worden overreden. "Dat lijkt me inderdaad niet het goede uitgangspunt", zegt wethouder Boaz Adankt nadat hij met een druk op de knop de robot op pad stuurt.

Projectleider Jeroen Weppner legt uit wat het doel van de proef is.

Op afstand lijkt het op een rijdend meubelkastje, maar dan wel vol met techniek. Zo heeft de robot een camera en is voorzien van gps zodat hij precies zelf de weg kan vinden. Ook moet de camera ervoor zorgen dat het karretje stopt als een voetganger, fietser of auto zijn pad kruist.

Toegevoegde waarde

De proef op het Bredase campusterrein is een eerste stap. Projectleider Jeroen Weppner: "Hierna willen we, samen met een gemeente, op proef pakketjes gaan rondbrengen in een woonwijk, binnenstad of bedrijventerrein. Zo kunnen we kijken waar we deze autonome voertuigen kunnen inzetten en waar ze toegevoegde waarde hebben. Dit is echt de toekomst."

De bezorgrobot komt van het bedrijf Airlift Systems in Qatar, met een vestiging in Rotterdam. Voormalig BUas-student Alwin Bakker is met zijn bedrijfje Future Mobility Network betrokken bij de proef. "We zien dat de vraag naar autonoom rijdende voertuigen tijdens de coronacrisis is toegenomen. Ons bedrijf richt zich juist op de ontwikkeling en inzet van nieuwe, slimme voertuigen die inspelen op de vraag vanuit de samenleving en een rol spelen in de logistieke dienstverlening.”