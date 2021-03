NAC wint van TOP Oss en doet goede zaken in jacht op tweede plaats

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... Aanvoerder Dion Malone maakte de eerste goal van NAC (foto: OrangePictures). Volgende Vorige vergroot 1/3 NAC-aanvoerder Malone scoorde de eerste goal tegen TOP Oss.

NAC heeft maandagavond goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Bredase ploeg won in eigen huis met 3-0 van TOP Oss en komt daardoor steeds dichter bij de tweede plek op de ranglijst die recht geeft op directe promotie. Een aantal zaken die opvielen in het Rat Verlegh Stadion.

Malone zorgt voor bliksemstart

TOP Oss kwam in Breda fel uit de startblokken en zette hoog druk om meteen maar even aan te geven dat de thuisploeg geen makkelijk avondje tegemoet ging. Toch was het NAC dat al in de vijfde minuut op voorsprong kwam. Na een vrije trap en wat gerommel voor het doel van TOP Oss kon aanvoerder Dion Malone de bal met het hoofd achter doelman Bo Geens werken, 1-0. Het doelpunt was een flinke opsteker voor de centrale verdediger van NAC, want die kreeg de laatste tijd veel kritiek van de supporters. Al was dat voornamelijk voor zijn verdedigende acties.

Winterse aankopen

NAC-coach Maurice Steijn begon tegen TOP Oss met detzelfde elf die anderhalve week geleden met 3-2 van FC Dordrecht wonnen. Opvallend daarbij is dat van de tussentijdse aankopen tot nu toe alleen de van Feyenoord gehuurde centrale verdedgiger Ramon Hendriks een basisplaats heeft. Darren Maatsen, Marouan Azarkan en Anco Jansen beginnen nog altijd op de bank en vallen af en toe in. Ook weer niet vreemd, want NAC won de laatste vier wedstrijden met vrijwel dezelfde spelers. Maar vooral voor Anco Jansen, die uiteindelijk nog wel inviel, is bankzitten toch een beetje beneden zijn stand en zal op den duur vast meer gaan spelen.

Maurice Steijn legt uit waarom de winterse aanwinsten niet spelen:

Goed TOP Oss krijgt toch de 2-0 om de oren

Ondanks de snelle achterstand ging TOP Oss zeker niet bij de pakken neerzitten. De ploeg van trainer Klaas Wels combineerde heel aardig en maakte het de thuisploeg bij vlagen echt moeilijk. In de 20e minuut had Dennis van der Heijden bijvoorbeeld een uitstekende kans op de 1-1. Niet dat NAC heel slecht speelde, maar in TOP Oss zat gewoon wat meer schwung. Het hielp de ploeg dus alleen niet aan goals. NAC wist daarentegen nog wel een keer het net te vinden. Op slag van rust kopte Lex Immers vanuit een hoekschop de 2-0 binnen.

TOP Oss-coach Klaas Wels was teleurgesteld na de nederlaag in Breda:

De jacht op de tweede plek

In de tweede helft kwam NAC niet meer in de problemen en speelde de wedstrijd vrij zakelijk uit. Nick Venema maakte er als invaller in blessuretijd nog 3-0 van. Het tweede bedrijf was niet leuk om te kijken, maar het uiteindelijke resultaat wel goed voor de stand op de ranglijst voor NAC. De wedstrijd tegen TOP Oss stond voor de thuisploeg namelijk vooraf al in het teken van de jacht op de tweede plaats. Die leek, net als de koppositie, al in winterstop niet meer haalbaar. Na een rits aan gelijke spelen en vier opeenvolgende winstpartijen ging de Bredase ploeg ineens weer meedoen om die andere plek die recht geeft op directe promotie naar de eredivisie. Door de winst op TOP Oss komt NAC qua puntenaantal op gelijke hoogte met nummer twee Almere City, dat wel een duel minder heeft gespeeld. Het verschil met nummer twee De Graafschap is geslonken tot vier punten. En zo moet de Bredase jacht nog even doorgaan.

NAC-coach Maurice Steijn over het spel van zijn ploeg en de jacht op plek twee:

