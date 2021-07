Olympisch brons voor Eindhovense Lisa Scheenaard in vrouwen dubbeltwee

Lisa Scheenaard (rechts) pakt brons op Olympische Spelen. vergroot

Lisa Scheenaard heeft dinsdag brons gewonnen op de Olympische Spelen. De Eindhovense kwam in het roeien in de klasse vrouwen dubbeltwee samen met Roos de Jong na Roemenië en Nieuw-Zeeland over de finish.

Kort na het begin leek het duidelijk dat Litouwen, Roemenië en Nederland een strijd gingen voeren om het eremetaal. Na de eerste vijfhonderd meter lag het Nederlandse duo tweede, achter de snel vertrokken Roemenen.

Na duizend meter waren de Roemenen uit beeld, hard op weg naar goud. Scheenaard was met De Jong een plekje gezakt, derde achter Nieuw-Zeeland.

Die volgorde was duizend meter later bij de finish nog steeds hetzelfde. De Roemenen kwamen op grote afstand als eerste over de finish, de twee Nederlanders volgden als derde kort achter Nieuw-Zeeland. Litouwen raakte halverwege de race achterop, Nederland bleef ze uiteindelijk knap voor.

Onrust

De weg naar de finale was er eentje met hobbels. De roeiploeg kreeg in Tokio te maken met meerdere positieve coronatesten. Bondscoach Josy Verdonkschot, roeier Finn Florijn en nog een persoon uit de staf werden positief getest. De roeiers mochten vervolgens geen gebruik meer maken van bijvoorbeeld de eetzaal, de ruimte voor de warming-up en de wc.

Daarnaast lag het roeien twee dagen stil door de slechte weersvoorspellingen. Geen ideale omstandigheden voor Scheenaard en De Jong, die zich als nummer twee kwalificeerden voor de finale.

