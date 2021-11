112-Nieuws: Gewonde man gevonden · PSV-supporters dringen stadion binnen

01.00

In het azc in Budel is een bewoner gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, zo meldde de politie iets na tien uur donderdagavond. Er zijn twee verdachten, ook bewoners van het azc aan de Randweg-Noord, aangehouden. Het slachtoffer was stabiel en aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Terwijl de hulpverleners bezig waren met het slachtoffer van de steekpartij liep een andere bewoner van het azc brandwonden op door heet water. Ook viel een derde bewoner flauw. "Misschien van de spanning", aldus een politiewoordvoerder. Er is geen verband tussen de drie gebeurtenissen, zo laat de politie weten. Ook de bewoner die brandwonden opliep, is naar het ziekenhuis gebracht. De derde bewoner is in het azc zelf nagekeken.