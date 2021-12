Coronanieuws: 3407 nieuwe besmettingen in Brabant

16.29

Gynaecologen van het Braviz Ziekenhuis in Roosendaal maken zich zorgen over verkeerde informatie op sociale media over wat vaccinaties zouden doen bij zwangere vrouwen. Een angst die ongegrond is, schrijft het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. "Sterker nog, door je te laten vaccineren bescherm je juist je ongeboren kindje en jezelf. Daarom luidt onze boodschap: laat je vaccineren”, aldus de gynaecologen in een persbericht.

Dat de angst groot is, blijkt uit het hoge percentage ongevaccineerden onder zwangere vrouwen. “Dat is landelijk tussen de 30 en 50 procent. Dat beeld zien wij ook terug in onze spreekkamer. Daar schrik ik elke keer van. Er is namelijk geen reden om je als zwangere vrouw niet te laten vaccineren. Het is juist gevaarlijk voor je kindje en jezelf om het niet te doen”, zegt een van de gynaecologen.