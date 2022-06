112-nieuws: treinverkeer rond Best weer hervat • auto in sloot

08.30

Een deel van het treinverkeer rond Den Bosch en Eindhoven is weer hervat nadat donderdagochtend een stilgezette trein bij Best voor verstoringen had gezorgd. Twee van de vier sporen zijn weer in gebruik.

Rond 06.30 uur kwam er een melding van rook in de trein die op dat moment reed tussen Acht en Best. Die trein is ontruimd. De reizigers, enkele tientallen, zijn eruit gehaald, meldt de NS. De brandweer is bezig om te kijken wat er aan de hand is. Daar was rond 08.15 uur nog niets over te zeggen.

Tussen Eindhoven en Breda rijden vooralsnog wel minder sprinters dan normaal. En op het traject Eindhoven - Den Bosch rijden minder intercity's. De NS verwacht dat de verstoring tot ongeveer 09.00 uur duurt.