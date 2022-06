Onweerswaarschuwing zorgt voor 'chaos' op Eindhoven Airport

Een onweerswaarschuwing heeft donderdagavond voor enorme drukte gezorgd op Eindhoven Airport. Zo zou iemand al vier uur moeten wachten op de koffers en melden andere reizigers dat ze extreem lang wachten om na de landing het vliegtuig te kunnen verlaten. Toch waren die wachttijden onvermijdelijk, volgens de luchthaven. "Bij dreigend onweer, wordt alles stilgelegd."

"Chaos bij bagage afhalen", schrijft ene Ger op Twitter. "Wachten al meer dan een uur op koffers en er moeten nog enkele vliegtuigen voor ons gelost worden. Wat een zooitje."

"Het was ellende", vertelt Arjan. "Na de landing hebben we nog meer dan een uur in het vliegtuig gezeten voor we naar buiten mochten. En niemand vertelde ons in eerste instantie waarom het zo lang duurde." Die uitleg kwam later alsnog. "Er bleek geen personeel te zijn om de trappen aan te sluiten en ons naar de terminal te begeleiden."