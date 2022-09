112-nieuws: mannen betrapt met gestolen fiets • oldtimer uitgebrand

00.20

Een man die ernstig verward gedrag vertoonde, is zondagavond aangehouden op industrieterrein Spaarpot in Geldrop. Dit gebeurde door een team dat speciaal is opgeleid om verwarde mensen aan te houden. Volgens een 112-correspondent zou de man mogelijk een gebouw in brand hebben willen steken. De brandweer werd opgeroepen om stand-by te staan. De man is naar een ziekenhuis gebracht, waar hij de nodige hulp zal krijgen.