RKC pakt eerste uitzege van het seizoen na intense wedstrijd in Groningen

’Een zeer enerverend duel’, zo valt de wedstrijd FC Groningen - RKC Waalwijk het best te omschrijven. De Waalwijkers hebben in de negende speelronde van de Eredivisie, 2-3 gewonnen van FC Groningen. De ploeg van Joseph Oosting wist uiteindelijk de drie punten mee terug te nemen naar Waalwijk, nadat het lang met een mannetje meer speelden.

Na een gelijkspel, in eigen huis, tegen Sparta vorige week wilden de Waalwijkers nu in een uitwedstrijd er met de volle buit vandoor gaan. Dat lukte RKC tot op heden niet. Clubtopscoorder Michiel Kramer kon door een blessure niet aan de aftrap verschijnen.

Penalty’s

De Waalwijkers begonnen de eerste tien minuten fris aan de wedstrijd en wisten door middenvelder Pelle Clement een aantal kansen bij elkaar te sprokkelen. Toch was het FC Groningen dat, door een terecht gegeven strafschop, in de veertiende minuut op een 1-0 voorsprong kwam. Linksback Thierry Lutonda was zichtbaar te laat toen Groningse aanvaller Tomáš Suslov de zestien binnen dribbelde.

Na de benutte strafschop van smaakmaker Ricardo Pepi werd de ploeg van Joseph Oosting even teruggedrongen en namen de Groningers de overhand in de wedstrijd. RKC bleef in de counter wel gevaarlijk.

In de 36e minuut werd RKC’er Roy Kuijpers, na een goede steekpass, getackeld in het strafschopgebied, waarna RKC een penalty kreeg. Dario van den Buijs schoot de Waalwijkers via een penalty, kort voor rust, op gelijke hoogte. Groningen-verdediger Radinio Balker kreeg van scheidsrechter Martin van den Kerkhof een rode kaart voorgeschoteld na de tackle op Kuijpers, waardoor de thuisclub met 10 man verder moest.

Gouden wissel

Na de rust zette coach Joseph Oosting een aantal dingen om in de tactiek van zijn ploeg. Zo haalde hij vleugelspeler Thierry Lutonda naar de kant voor aanvaller Mika Biereth. De Waalwijkse ploeg rammelde flink aan de poorten van de defensie van de thuisclub opzoek naar de voorsprong. Na een uur voetballen wist invaller Biereth de 1-2 te maken na goed doorzetten van Lelieveld.

De wedstrijd gonsde heen en weer met kansen. En richting het einde van de wedstrijd zetten de Groningers nog een aantal keer goed aan. Keeper Etienne Vaessen wist een aantal ballen goed te keren. In de 76e minuut had Vaessen echter geen antwoord op de inzet van Pepi, waardoor de Waalwijkers met een 2-2 in de achtervolging moesten.

RKC had de voorsprong echter alweer snel te pakken. Na een schitterende dieptepass van Iliass Bel Hassani wist Arsenal-huurling Biereth zijn tweede van de avond binnen te prikken voor de Waalwijkse formatie. De spits was tijdens zijn invalbeurt een plaag voor de defensie van de Groningers.