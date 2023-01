Dartskenner: 'Michael van Gerwen blaakt van het zelfvertrouwen'

Michael van Gerwen kan dinsdagavond voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen worden. Dan moet hij wel winnen van Michael Smith, voor wie de wedstrijd in Londen een thuiswedstrijd is. Volgens dartskenner Arjan van der Giessen blaakt Mighty Mike echter van het zelfvertrouwen en heeft hij een grote kans om aan het langste eind te trekken.

"Van Gerwen had een mindere periode, de laatste jaren had hij wat minder zelfvertrouwen omdat hij minder won. Maar zijn zelfvertrouwen kwam terug na zijn polsoperatie", aldus Van der Giessen die doelt op een ingreep in het ziekenhuis in juni 2022. Van Gerwen had al lang last van het zogeheten carpaal tunnel syndroom. Dat zorgt voor problemen in de doorgang tussen de onderarm en de hand waar zenuwen en pezen doorheen lopen.

'Het belooft een spannende wedstrijd te worden'

De operatie verliep voorspoedig en daarna won de Brabander de Premier League Darts, de World Grand Prix en de Players Championship Finals. "Dat was zo goed voor zijn vertrouwen dat hij nu de grote favoriet voor de WK-winst is", aldus Van der Giessen. "Die favorietenrol maakt hij tot nu waar. Maar vanavond is het afwachten. Smith staat ook niet voor niets in de finale. Het belooft een mooie en spannende wedstrijd te worden." Als Van Gerwen de vierde wereldtitel wint, is dat volgens de dartskenner een kroon op zijn werk. "Van Gerwen kan dan weer op de eerste plaats komen in de PDC Order of Merit en dat is zijn doel. Ik denk ook dat hij dat gaat halen." Het gaat om een ranglijst waarbij wordt bijgehouden welke darter in twee jaar tijd het meeste prijzengeld heeft gewonnen. Van Gerwen staat nu derde met 900.000 pond. De winnaar van het WK strijkt echter 500.000 pond op. De verliezend finalist krijgt 200.000 pond.