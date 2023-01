Linda vond haar gestolen fiets terug: 'Het sleuteltje paste meteen'

Ze was er kapot van, vertelt Linda Peters uit Den Bosch. Vlak voor kerst werd haar gloednieuwe fiets gestolen. En nog erger: in de fietstassen zaten de wanten van haar onlangs overleden vader. Maar het verhaal kreeg vrijdag een bijzondere afloop. "Ik was op weg naar de sportschool en, geloof het of niet, daar stond míjn fiets."

Het was niet de verrassing waar Linda deze feestdagen op hoopte. "We hadden voor de kerstborrel met collega's afgesproken in De Keulse Kar in Den Bosch." Hartstikke gezellig. Maar toen ze een paar uur later vertrok, was haar fiets spoorloos. "Ik heb overal gezocht", vertelt ze. Zonder succes. En ook haar fietssleutel was nergens te bekennen. "Eigen schuld. Ik was hem vergeten op slot te zetten." Niet de eerste keer, voegt ze eraan toe. "Ik heb nu zo'n anderhalf jaar last van long covid. Sindsdien vergeet ik aan de lopende band dingen."

"Ik droeg de wanten van mijn vader. Die is een poosje geleden overleden."

Maar ook al baalt ze daarvan, het is volgens haar nog geen reden om de fiets dan maar mee te nemen. "Je blijft toch van andermans spullen af?" Toch was de fiets niet eens haar grootste zorg. "Ik droeg die avond de wanten van mijn vader. Hij is een poosje geleden overleden. Die had ik in de fietstassen gestopt." Omdat Linda zelf vergat de fiets op slot te zetten, kon de politie niet veel met haar aangifte. "Jammer, maar helaas. Dat was de boodschap." Toch was dat voor de verdrietige eigenares niet het moment om de zaak te laten rusten. "Ik ben iedere dag rond blijven kijken of ik hem ergens zag staan."

"Dezelfde houten mand voorop, matzwarte fietstassen. Dat kon geen toeval zijn."

Kleine kans. Nihil, misschien wel. Maar vrijdagochtend vond het wonder toch plaats. "Ik was op mijn reservefiets onderweg naar de sportschool. Ik reed voorbij een appartementencomplex en... dat leek mijn fiets wel! Dezelfde grote houten mand voorop, matzwarte fietstassen. Dat kon geen toeval zijn." Het was voor Linda meteen duidelijk wat ze moest doen. "Ik heb mijn dochter gebeld om te zeggen dat ze de reservesleutel moest brengen. En daarna de politie. Want mocht ik die fiets wel gewoon meenemen?" Bij de politie waren ze minstens net zo verrast als Linda zelf. "Die maakten dit ook nooit mee en moesten even uitzoeken hoe dat precies zat." Niet veel later kwamen er wat agenten naar de bewuste plek. "Op dat moment kwam mijn dochter ook net aan. Met z'n vieren hebben we de sleutel in het slot gedaan. Paste meteen, natuurlijk."

"Ik had al een tweedehands fiets besteld. Die heb ik meteen maar even afbesteld."

Eind goed, al goed? Bijna. "Het eerste wat ik deed, was kijken of de wanten er nog in zaten. Maar helaas." Toch is het een hele troost dat in ieder geval de fiets weer terug is waar hij hoort. "Hij staat nu nog een weekje bij de politie. Het kan natuurlijk dat iemand hem al van de dief had gekocht en dus ook is benadeeld. Die krijgt nu nog een paar dagen om zich te melden." Linda heeft er voor de komende feestjes in ieder geval een goed verhaal bij. "Geweldig om zo het nieuwe jaar in te gaan. Ik had al een tweedehands fiets besteld ter vervanging. Die heb ik meteen maar even afbesteld. Vond de man van de fietsenwinkel trouwens geen enkel punt, hoor. Die was hartstikke blij voor me. Ik ga binnenkort bij hem langs om een nieuw slot op mijn fiets te laten zetten."