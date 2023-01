Door een partijtje voetbal heeft Kirsten al tien jaar helse pijn

Kisten brengt een groot deel van de dag op de bank door, met haar voet omhoog (foto: Imke van de Laar) Zo ziet de voet van Kirsten eruit door het Complex Regionaal Pijn Syndroom (eigen foto) Kirsten gebruikt een hoop medicijnen tegen de pijn Volgende Vorige 1/3 Kisten brengt een groot deel van de dag op de bank door, met haar voet omhoog (foto: Imke van de Laar)

Kirsten Vermolen uit Breda werd tien jaar geleden tijdens een potje voetbal op school tegen haar voet getrapt. En dat heeft tot op de dag van vandaag grote gevolgen. Kirsten hield er het complex regionaal pijnsyndroom aan over. Daardoor heeft ze iedere dag helse pijn.

"Het voelt alsof er zes messen tegelijk in mijn voet worden gestoken." Zo omschrijft Kirsten de pijn die ze iedere dag heeft. Ze vertelt haar verhaal terwijl ze op de bank zit, haar been rustend op drie kussens. "Ik zat net een maand op het MBO toen we tijdens de gymles gingen voetballen. Ik had de bal en een ander meisje trapte mij onderuit. Ik had meteen hevige pijnscheuten en voelde me niet goed." Kirsten werd naar de spoedeisende hulp gebracht. Daar bleek dat haar linkerenkelband gescheurd was. "Ik ben vanuit het ziekenhuis op krukken terug naar school gegaan, zonder te weten dat er dus nog meer mis was."

Omdat de pijn maar niet weggaat, wordt Kirsten door de huisarts naar de pijnpoli gestuurd. Na twee maanden krijgt ze de diagnose: ze heeft het complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Dat is een aandoening waarbij je voortdurend pijn hebt in een van je ledenmaten. En die pijn is ook nog eens veel erger dan normaal. Kirsten legt uit: "Ik heb de hele dag een brandende pijn in mijn voet. De lichtste aanraking doet al pijn, zelfs een sok is nauwelijks te verdragen. En op sommige momenten krijg ik heel heftige steken, dan gil ik het uit." Kirsten gebruikt iedere dag medicijnen. Maar de pijn is soms zo heftig dat zelfs zware pijnstillers niet genoeg helpen. Maar die maken haar wel suf. Het potje voetbal heeft het leven van Kirsten drastisch veranderd. Ze moest stoppen met haar studie in de zorg en kan niet fulltime werken. "Ik heb alles geprobeerd. Van pijnstilling tot zenuwblokkers en een neurostimulator. Maar niets heeft geholpen."

In 2020 krijgt Kirsten te horen dat de artsen niets meer voor haar kunnen doen en ze maar met de pijn moet leren leven. "Dat was echt een klap. Ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen, de rest van mijn leven doorgaan met deze pijn." Maar dan verandert een filmpje dat ze op TikTok ziet haar leven. "Ik verveelde me een zat wat filmpjes te kijken. Ineens zag ik een meisje dat dezelfde aandoening had als ik. Zij zat zelfs in een rolstoel. Maar door een speciale behandeling in Amerika kan zij nu weer lopen en rennen." Kirsten is zich in deze holistische behandeling gaan verdiepen en heeft inmiddels ook al een telefonisch consult met een van de artsen gehad. En die had goed nieuws: er is nog hoop voor haar.

