Kerk moet kloppend hart van Nispen blijven: 'Jammer als we dit verliezen'

Zeven jaar lang weten de inwoners van Nispen niet beter: ‘hun’ kerk verandert in een multifunctioneel centrum en er komen nieuwe woningen in het centrum. Zo zou het kloppend hart van het dorp voort blijven tikken. Totdat in december plotseling de mededeling van de gemeente komt dat het feest tóch niet doorgaat. “Maar dat geven we echt niet zomaar op hoor”, zeggen de inwoners strijdlustig. Zaterdag zijn de raadsleden bijgepraat op en rond het drijfnatte Kerkplein.

Van iedere partij is in de ochtend minstens één raadslid van de gemeente Roosendaal naar het dorp gekomen. De regen valt met bakken tegelijk uit de lucht en meerdere paraplu’s sneuvelen door de storm. Ze maken met de inwoners een route die voert langs het dorpshuis, een basisschool en de kerk zelf. Op iedere plek staan Nispenaren klaar om te vertellen over de gevolgen als de plannen voor de kerk en het dorpscentrum niet doorgaan. Jarenlang leek het zo’n goed idee. De parochie zou voor een symbolische euro de kerk overdragen aan het bestuur van dorpshuis Nisipa. Met hulp van de bank en de gemeente, zou het gebouw worden verbouwd tot multifunctioneel centrum. Na het overhevelen van de activiteiten zou het dorpshuis plaatsmaken voor nieuwe woningen. Appeltje-eitje toch?

Nou nee, de inflatie en daarmee gestegen bouwkosten zijn de spelbrekers. “De kans op starterswoningen wordt nu nóg kleiner”, vreest Giel van Wesel van Vereniging B(eh)ouwt Nispense Jongeren . “Het woningaanbod is hier al zo schaars en de ruimte is al zo beperkt.”

Zo klein als het dorp is, zo groot is het doorzettingsvermogen van de 1800 inwoners. Zestien verenigingen en stichtingen hebben de handen ineengeslagen voor een wandelroute met de raadsleden in het dorp. “We willen een laatste ultieme poging doen om te benadrukken hoe belangrijk de kerk als ontmoetingspunt is voor ons”, vertelt inwoner Jan van de Sande.

Ook voor de Harmonie Sint Cecilia is de kerk van groot belang. “We hebben soms optredens met een groot en hoog decor”, vertelt voorzitter Stan Verduin. “Dat kan alleen in de kerk. Het zou zo jammer zijn als we dat verliezen.” Stichting Cultureel Nispen kan zich daar alleen maar bij aansluiten. “Normaal treden wij op in het openluchttheater, maar bij slecht weer mogen we van de kerk gebruikmaken. Waar moeten we dat straks dan doen?”, vraagt ‘dorpsverteller’ Edwin Schepers zich af.

