Scholieren worden gescreend op depressies: 'Ze voelen zich vaak eenzaam'

Het is een probleem dat de afgelopen jaren alleen maar groter is geworden: somberheid, depressies of zelfs suïcidale gedachten onder tieners. Om die klachten eerder te signaleren, worden middelbare schoolleerlingen in het oosten van onze provincie voortaan gescreend. "Jongeren moeten weten dat ze over hun problemen mogen en kunnen praten."

Die laatste woorden zijn van Sanne Rasing. Zij is als onderzoeker van GGZ Oost Brabant al sinds de start in 2011 nauw betrokken bij de ontwikkeling van STORM (Strong Teens and Resilient Minds). Dat die aanpak nu op grotere schaal kan worden uitgerold, is volgens haar goed nieuws. De problemen onder jongeren zijn namelijk de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. "We weten dat vóór corona zo'n 10 procent van de tweedejaars middelbare scholieren last had van somberheidsklachten", vertelt Rasing. "Dat is sinds de start van de pandemie opgelopen tot zo'n 17 procent. Een enorme toename."

"Jongeren hebben het gevoel dat ze nergens bij horen."

Niet dat ze ervan staat te kijken. "Het is eigenlijk een heel normale reactie op de abnormale situatie die corona met zich meebracht. Jongeren hebben lang thuis gezeten en beleefden weinig interactie met vrienden." Met dat in het achterhoofd, zijn de toegenomen klachten volgens Rasing een logisch gevolg. "We zien dat eenzaamheid bij deze groep een belangrijke rol speelt. Ze hebben het gevoel nergens bij te horen. Voor andere jongeren kunnen factoren als pesten, niet goed mee kunnen met sportlessen, slecht slapen of somberheid in de familie, bijdragen aan het probleem." Met de STORM-aanpak, die naast Oost-Brabant nu ook wordt uitgerold in Nijmegen en Groningen, moeten scholieren met dergelijke klachten eerder op de radar verschijnen. Hoe dat in de praktijk werkt? De methode bestaat uit vier delen. "Allereerst krijgen de jongeren lessen over wat mentale gezondheid precies is. Ze leren hoe je het bij jezelf en anderen kunt herkennen als het even wat minder gaat. En waar je vervolgens om hulp kunt vragen."

"Docenten hebben het vaak als eerste door als een leerling niet lekker in zijn vel zit."