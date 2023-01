Aanvoerder Luuk de Jong loopt hoofdblessure op in duel PSV-Vitesse

Aanvoerder Luuk de Jong van PSV heeft zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Vitesse een hoofdblessure opgelopen. De aanvoerder kwam na een half uur spelen bij een kopduel hard in aanraking met verdediger Melle Meulensteen, die wel verder kon. De Jong kon het veld wel op eigen kracht verlaten, maar oogde aangeslagen.

Kort voordat hij het veld verliet, miste De Jong een strafschop. De Oranje-international schoot de bal zacht in, waardoor keeper Kjell Scherpen van Vitesse kon redden. De blessure van De Jong is een grote tegenvaller voor PSV, dat eerder deze transferperiode aanvallers Cody Gakpo (Liverpool) en Noni Madueke (Chelsea) zag vertrekken.

Guus Til weer in de basis

Guus Til staat, in de thuiswedstrijd tegen Vitesse, voor het eerst sinds drie maanden weer in het basiselftal bij PSV. Voor de middenvelder is een plek vrijgekomen na het vertrek eerder deze week van aanvaller Noni Madueke naar Chelsea.

Til deed 23 oktober bij FC Groningen (4-2 verlies) voor het laatst vanaf het begin mee in de competitie. Til heeft de voorkeur gekregen boven Joey Veerman, die twee weken geleden tot zijn onvrede werd gewisseld tegen Sparta. Sindsdien zit Veerman op de reservebank. Vorige week zondag mocht hij tegen Fortuna Sittard (2-2) wel invallen.

Fábio Silva op huurbasis naar Eindhoven

Na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke heeft PSV met Fábio Silva weer de eerste versterking binnen. De spits wordt door Wolverhampton Wanderers verhuurd aan PSV. Dat meldt het ED. Silva was door Wolverhampton verhuurd aan Anderlecht.