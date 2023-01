Deadline Day op transfermarkt: PSV verhuurt verdediger, NAC haalt Garbett

Voor veel voetbalfans is deze dinsdag een spannende dag. Het is de laatste dag waarop voetbalclubs tijdens deze winterperiode spelers kunnen aantrekken of verkopen binnen een groot deel van Europa. Onder meer bij PSV wordt nog het nodige verwacht. Eén transfer is inmiddels rond: Philipp Max verlaat Eindhoven.

De 29-jarige linksback maakt dit voetbalseizoen af bij het Duitse Eintracht Frankfurt. Hij is verhuurd aan de nummer zes in de Bundesliga met een optie tot koop. Variabel en flexibel

Max kwam in Duitsland eerder uit voor Schalke 04 en FC Augsburg. In Eindhoven groeide hij uit tot international. Max speelde sinds de zomer van 2020 117 officiële duels voor PSV. Max kwam daarin acht keer tot scoren en gaf twintig assists. Sportief directeur Markus Krösche van Eintracht Frankfurt is blij met de komst van Max. "We krijgen met Philipp Max een ervaren verdediger die ons nog variabeler en flexibeler maakt voor de tweede seizoenshelft", zegt hij. Patrick van Aanholt is onderweg als vervanger van Max, meldt transferspecialist Fabrizio Romano. De Bosschenaar zou gehuurd worden van het Turkse Galatasaray. Daarnaast zou de transfer van de Belgische aanvaller Thorgan Hazard van Borussia Dortmund rond zijn. Duitse media hebben het over een huurperiode, zonder optie tot koop.

Matthew Garbett

NAC heeft de selectie dinsdag verder versterkt met Matthew Garbett. De 20-jarige middenvelder komt tot het einde van het voetbalseizoen op huurbasis over van Torino FC. NAC heeft een optie tot koop bedongen.

