Gipsen doe-het-zelf piemels van Martijn en Jolanda vinden gretig aftrek

Martijn en Jolanda Loonen uit Teteringen begonnen een aantal jaar geleden met de verkoop van doe-het-zelf piemels. Dat gaat inmiddels keihard, want de gipsen penismodellen om te versieren zijn razend populair en bijna niet aan te slepen op vrijgezellenfeestjes. "We verkopen duizenden pielen per maand en zijn daarmee de grootste in Nederland en België", zo zegt het echtpaar dat samen Pimpgips.nl runt.

"We maken vier soorten piemels", vertelt Martijn Loonen terwijl hij de voorbeelden één voor één uit een groot rek met honderden gipsen leuters pakt. "Zo hebben we een mini- en mediumpiemel. Maar omdat de meeste vrouwen pas echt enthousiast worden van een maatje groter, is er een nog grotere piel. Voor de echte liefhebber is de allergrootste, eentje waar menig man jaloers op is, denk ik zo. Die laatste twee verkopen we dus het meest."

Het is al een tijdje hip om te doen, het versieren van een gipsen neppiemel. Overal worden workshops gegeven: op een vrijgezellenfeest, in de kroeg en bij de studentenvereniging, maar ook steeds meer in huiselijke kring. Daar wordt dan het nagebootste, gipsen mannelijk lid voorzien van verf, steentjes, veren, glitters en nog veel meer.