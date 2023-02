Nog steeds minder luchtvaartreizigers in 2022 dan voor de coronacrisis

De Nederlandse luchtvaart was afgelopen jaar nog steeds niet op het niveau van voor de coronapandemie, laten cijfers van het CBS zien. Vergeleken met 2019 vloog een kwart minder reizigers van en naar Nederland. Ook op Eindhoven Airport bevond het aantal vluchten zich afgelopen jaar onder het niveau van 2019.

Vorig jaar vonden op Eindhoven Airport 38.979 vluchten plaats. Dit zijn er ruim achtduizend meer dan vorig jaar, maar het zijn nog altijd ruim duizend vluchten minder dan in 2019. Het aantal vervoerde passagiers kwam uit op 6.330.599. Ruim 3,5 miljoen meer dan in 2021, maar dit waren er in 2019 nog 6.780.775.

Zomer het drukst

In totaal vlogen vorig jaar 61,3 miljoen passagiers van en naar een Nederlands vliegveld, ruim twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Driekwart van die passagiers bleef binnen Europa. Meer vliegtuigen gingen in 2022 de lucht in en per vlucht was driekwart van de stoelen bezet. In het laatste jaar voor de coronapandemie waren nog vier van de vijf stoelen gevuld.

De zomervakantie was de drukste periode op zowel Schiphol als de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Groningen en dat is terug te zien in de cijfers. In augustus vlogen 6,4 miljoen reizigers van en naar Nederland, in juli 6,2 miljoen.

Goederenvluchten

Het aantal goederenvluchten steeg met 53 procent vergeleken met 2021 naar 463.000. Dit is nog altijd achttien procent minder dan in 2019. Wel lag de hoeveelheid vracht die werd vervoerd lager. In 2022 werd anderhalf miljoen ton goederen van of naar Nederland gevlogen, het jaar daarvoor was dit veertien procent meer. In 2019 werd iets meer vracht door de lucht vervoerd: 1,7 miljoen ton.