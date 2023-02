Van Hooijdonk schiet Heerenveen in beker voorbij NAC Breda

sc Heerenveen heeft NAC Breda verslagen in de achtste finales van de KNVB-beker. De bezoekers uit Friesland wonnen in Breda met 2-1. Uitgerekend Sydney van Hooijdonk, geboren in Breda en oud-speler van NAC, maakte de doelpunten voor Heerenveen.

Heerenveen is de nummer 8 van de Eredivisie, NAC Breda staat op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Tom Boere zette NAC na iets meer dan een kwartier op voorsprong. De spits scoorde in de rebound, nadat doelman Xavier Mous de bal in eerste instantie nog had weggewerkt. In de extra tijd van de eerste helft werd het 1-1. Van Hooijdonk tikte de bal in na een voorzet van Rami Kaib. Vlak na rust was het opnieuw raak voor Van Hooijdonk. Nu schoot hij raak na een assist van Milan van Ewijk. Jeffrey Bruma, die het afgelopen weekeinde nog geblesseerd uitviel bij Heerenveen, was nu weer van de partij. Pelle van Amersfoort en keeper Andries Noppert ontbraken.