112-nieuws: handbalteam uit sporthal na brand • auto en aanhanger in brand

18.53

In Kasteel Meerwijk in Den Bosch is vanavond brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar middelbrand en is aanwezig met meerdere voertuigen. De brand is inmiddels onder controle. De schade aan het gebouw is flink, vrijwel de hele binnenkant zit onder het roet. De brand is vermoedelijk rond zes uur ontstaan in de meterkast.

Het terrein van het kasteel wordt gebruikt als noodopvang voor asielzoekers. Die zitten in units waar geen brand heeft gewoed. De stroom is daar wel uitgevallen.