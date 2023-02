128 jaar oude molen gered van verwoestende brand: 'Was helemaal in paniek'

Een monumentale molen aan de Nieuwe Brouwerstraat in Oss is vannacht ternauwernood gered, nadat een brandende scooter tegen een van de deuren stond. Een buurvrouw zag de vlammenzee voor het gebouw uit 1895, belde onmiddellijk 112 en wist zo grotere schade te voorkomen.

Eén blik uit het raam maakte duidelijk waar dat geluid vandaan kwam. "Ik was even helemaal in paniek. Die vlammen kwamen écht hoog. Ik heb meteen 112 gebeld."

Door die snelle actie staat molen 'Nieuw Leven' er woensdagochtend nog steeds. De deur waar de scooter tegenaan stond, is weliswaar wat geblakerd. Maar de brandweer kon voorkomen dat de vlammen ook bij de houten constructie in het 128 jaar oude gebouw kwamen. Tot opluchting van de buurvrouw. "Ik was net op de tijd. Die molen had volledig in brand kunnen vliegen."

Buurtbewoners vermoeden dat de brand is aangestoken en vragen zich verontwaardigd af waarom de scooter juist tegen het monumentale gebouw aan is gezet. De politie laat weten er ook vanuit te gaan dat de brand is aangestoken. Er wordt woensdagochtend buurtonderzoek gedaan.